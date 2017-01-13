امرأة تقيم في المطار منذ 8 سنوات

المواطن- نت

تعيش امرأة داخل مطار شانغي في سنغافورة منذ 8 سنوات، وذلك بعد أن وجدت نفسها في حالة مادية صعبة، واضطرت إلى تأجير منزلها لتحصل على دخل شهري يؤمن حاجاتها اليومية.

وانتقلت المرأة إلى المطار في 2008 إبان الأزمة المالية العالمية، وكانت تخطط للبقاء فيه لعدة أيام، لكنها لم تتوقع أن يمتد بها الحال، ويتحول المطار إلى عنوان إقامتها الدائم طوال تلك السنوات، بحسب ستريت تايمز.

كما تعلمت المرأة كيف تتأقلم مع الحياة في المطار، حيث تتناول وجبال طعامها في المطاعم وتتسوق من المتاجر الموجودة فيه، كما أنها تستخدم المرافق العامة التي يوفرها المطار مثل الحمامات وخدمات الواي فاي وغير ذلك.

هذا وتدعي المرأة أنها أفضل حالاً بكثير الآن مما كانت عليه عندما وصلت للمرة الأولى إلى المطار، حيث باتت عربتها مليئة بالملابس وأدوات التجميل والأطعمة وغير ذلك من الأدوات التي تستخدمها بشكل يومي.

وتتقاضى المرأة مبلغ يعادل 1000 دولار شهرياً مقابل تأجير شقتها المؤلفة من 3 غرف، وهي كافية لتأمين كافة احتياجاتها، لكنها تخطط لبيع الشقة وشراء منزل أصغر لتعود إلى حياة الاستقرار من جديد.

يذكر أن المرأة ليست الوحيدة التي تعيش بشكل دائم داخل مطار شانغي، فهناك 10 أشخاص على الأقل غيرها.