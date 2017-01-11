امرأة من كل 7 نساء تُغتصب في فرنسا

المواطن – وكالات

ارتفعت نسبة الاغتصاب في فرنسا، خلال عام 2016، لتصل إلى ما يزيد عن 14%.

وبحسب صحيفة “لوفيجارو”، هناك 8184 من الفتيات القاصرات اللاتي تعرّضن للاغتصاب خلال الشهور الـ 12 الأخيرة وفق البلاغات التي تلقّاها القضاء، ما يعني أن السلطات سجّلت حالة اغتصاب لقاصرٍ كل ساعة في فرنسا.

وأوضحت الدكتورة “فيولين غيران” رئيسة جمعية “أوقفوا العنف الجنسي” أن 13 مليون رجلًا وامرأة في فرنسا أعلنوا، في عام 2015، تعرّضهم لعنفٍ جنسي خلال فترة من فترات حياتهم خاصةً في عمر الثامنة.

وكشفت إحصائيات رسمية، صادرة عن المعهد الوطني الفرنسي للدراسات الديموغرافية، إلى تعرّض امرأة بين كل 7 نساء في فرنسا إلى العنف الجنسي، بينما تقل النسبة عند الرجال، حيث يتعرّض رجل بين كل 25 رجلًا إلى شكلٍ من أشكال العنف الجنسي.