ام_تريد_بنتها_بحضنها .. وحقوق الإنسان تتوعد الوالد

المواطن – سعد البحيري

توعدت هيئة حقوق الإنسان السعودية بمتابعة الوالد الذي ظهر في فيديو متداول يقوم بتعذيب طفلته ذات الأربعة أشهر.

وقال الهيئة عبر حسابها على “تويتر” إنها تتابع ما تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي لمقطع فيديو يَظهر فيه شخصٌ يعذب طفلة رضيعة، واتخذت كافة الإجراءات النظامية بالتنسيق مع وزارة الداخلية، ممثلة في الأمن العام، لضبط الفاعل واستكمال الإجراءات النظامية بحق الجاني وحفظ حقوق هذه الطفلة.

وأضافت الهيئة أن ما ظهر خلال المقاطع المتداولة فِعل مُحرَّم ومجرم وفق أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية، مؤكدة أن الفاعل لا يمكن أن يفلت من العقوبة الجزائية الرادعة.