انتبه.. التلوث وعوادم السيارات يسببان الخرَف

المواطن – نت

كشفت دراسة حديثة أن العوادم الناجمة عن حركة المرور تزيد من مخاطر الإصابة بمرض الخرف.

وذكر باحثون كنديون في مجلة “ذى لانست” العلمية المتخصصة أنه كلما اقترب سكن الإنسان من الشوارع التي تعج بحركة السيارات، زادت مخاطر الإصابة بمثل هذا المرض.

ووفقاً لهذه الدراسة، فإن من الممكن أن يكون سبب واحدة من بين كل عشر حالات إصابة بالخرف، هو عوادم حركة السير.

من جانبه، رأى خبير ألماني أن مثل هذه العلاقة بين عوادم حركة السير وخطر الإصابة بالخرف، ممكنة.

يذكر أن الدراسة ممولة من وزارة الصحة الكندية، وقام الباحثون برئاسة هونج تشن عالم الأوبئة بمنظمة أونتاريو للصحة العامة، بمراقبة نحو 6ر6 مليون شخص تتراوح أعمارهم بين 20 إلى 85 عاماً، من قاطني مقاطعة اونتاريو في الفترة بين عامي 2001 حتى .2012