انتبه.. التوتر والضغط النفسي يسببان قرحة المعدة

المواطن – نت

توصلت دراسة حديثة إلى أن التوتر والضغط النفسي عاملان كافيان للإصابة بقرحة المعدة دون الحاجة إلى باقي هذه العوامل.

وكشفت دراسة دنماركية تمت على مدى سنوات طويلة وتابعت ما يقرب من 3379 من البالغين في الدنمارك الذين ولدوا في أعوام 1922 و1932 و1942 و1952 ولا يعانون من قرحة المعدة.

وقد تم تحليل بياناتهم النفسية والاجتماعية والسلوكية والطبية كعينات الدم بداية من عام 1982، وتم جمع البيانات من الباقين منهم على قيد الحياة مرة أخرى أعوام 1987 و1994 وتشخيص المصابين منهم بالقرحة باستخدام المنظار.

ومن خلال متابعة مجموعة من الأفراد على مدى سنوات لمعرفة إصابتهم بقرحة المعدة، اكتشفت الدراسة أن أعلى معدلات التوتر والضغط النفسي ترتبط بالإصابة بقرحة المعدة.