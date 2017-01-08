انتبه.. الهواتف الذكية تدمر عيون أطفالك

المواطن – نت

توصلت دراسة جديدة إلى أن الهواتف الذكية يمكن أن تؤدي لمزيد من الضرر، أكثر مما كان يعتقد في الماضي، خاصة للعينين بالنسبة للأطفال.

وكشف التقرير الذي تم نشره في موقع BMC المتخصص في طب العيون أن الأطفال الذين يقضون المزيد من الوقت على هواتفهم الذكية أكثر عرضة لمرض جفاف العين، وعندما يبتعد هؤلاء الأطفال عن هواتفهم لمدة شهر كامل، تقل احتمالية تعرضهم للإصابة.

ومرض جفاف العيون، يحدث عندما لا تنتج العينان ما يكفي من الدموع، ومن أعراضه احمرار العينين، والانتفاخ، وغالباً ما يصيب كبار السن. وعندما نحدق في الشاشات، تتبخر الدموع من العيون، بشكل أسرع، ما يزيد من خطر الإصابة بمرض جفاف العين.

وفي دراسة أجرتها مؤسسة BMC لأمراض العيون على 916 من الأطفال الكوريين تتراوح أعمارهم بين 7 و 12 عاماً، تبين أن ما نسبته 97% منهم مصاب بمرض جفاف العين، بسبب تعرضه للهواتف الذكية ما بين ساعتين إلى ثلاث ساعات في اليوم، مقارنة مع 37 دقيقة يوميًا لنسبة 3% من الأطفال لم يصابوا بأي أعراض.

وقالت تانيا جودين، المتخصصة في أمراض العيون إن الإفراط في استخدام الشاشات يؤدي إلى ما يعرف باسم “إجهاد العين الرقمي”.

ولكن أكثر من 30% من الآباء والأمهات الذين يقولون إنهم قلقون جدًا بشأن تأثير الأجهزة الرقمية على عيون الأطفال، يسمحون لأطفالهم بقضاء أكثر من ثلاث ساعات يوميًا للنظر في الشاشات.

وتنصح جودين بضرورة استخدام الشاشات خلال النهار في حدود صحية، مع حجبها قبل النوم لمدة ساعة على الأقل.