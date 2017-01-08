انتبه.. الوجبات السريعة تدمر صحة الأطفال

المواطن – الرياض

حذر الأطباء من خطورة الوجبات السريعة على صحة الأطفال، حيث تتسبب في زيادة معدلات الربو وتدمر جهازهم المناعي.

وفي هذا السياق قال الدكتور محمد لطفي الساعي أستاذ واستشاري الأمراض الجلدية وجراحات الجلد والليزر بالمركز القومي للبحوث بمصر، إن الباحثين في جامعة أوكلاند في نيوزيلندا، وجدوا أن تناول الوجبات السريعة 3 مرات أو أكثر في الأسبوع يؤدى إلى ارتفاع خطر الإصابة بالربو والإكزيما الحادة لدى الأطفال.

وأكد الدكتور محمد لطفي أنه وفقاً للدراسة فإن المراهقين الذين يتناولون 3 حصص أو أكثر من الوجبات السريعة أسبوعياً يكونون معرضين لخطر الإصابة بالربو الحاد والإكزيما الجلدية بنسبة 39%.

وأشار إلى أن الدراسة تمت على 319 ألفاً من المراهقين في 51 بلداً، وكذلك على 181 ألفاً من الأطفال تتراوح أعمارهم بين 6 و7 سنوات في 31 بلداً آخر، واستمرت الدراسة حوالي 14 عاماً.

وأثبتت أن تناول الوجبات السريعة مرتبط برد فعل سلبي من الجهاز المناعي في الجسم، مما ينتج عنه بعض الأعراض في صورة الإكزيما الجلدية، و تشير النتائج إلى أن مثل هذا النظام الغذائي قد يسبب نوبات الربو أو الإكزيما.

وأوضح استشاري الأمراض الجلدية أنه على العكس بتناول نظام غذائي صحي من خلال 3 حصص أو أكثر من الفاكهة، أظهرت انخفاض مخاطر التعرض للإكزيما الجلدية.

كما أوضح أن تناول الوجبات السريعة بمعدل ثلاث مرات أو أكثر بالأسبوع الواحد له آثار ضارة كبيرة على صحة الأطفال في الدول النامية، وترفع هذه الوجبات الجاهزة من فرص إصابتهم بالربو وحساسية الصدر والإكزيما الجلدية وحساسية الأنف خصوصاً أن المناخ الملوث يساعد أيضاً في تهيج الجهاز المناعي للجلد.