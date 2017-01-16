انتقال ناصر الشمراني إلى العين قد يفشل بسبب إيفواري !

المواطن ـ محمد سلام

كشفت تقارير صحفية أن صفقة انتقال مهاجم نادي الهلال، ناصر الشمراني، إلى فريق العين الإماراتي، باتت مهددة بالفشل بعد اتفاق إدارة العين مع الإيفواري يانيك بولي، لاعب أنجي ماتشخالا الروسي، على الانضمام إلى العين خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأوضحت أن إدارة العين لم تصل إلى اتفاق مع الشمراني على المقابل المادي الذي سيحصل عليه، وذلك بعد موافقة إدارة الهلال على إعارة اللاعب لمدة 6 شهور للفريق الإماراتي.

هذا ويبلغ العاجي يانيك بولي 29 عاماً، وتخرج من أكاديمية نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، وانضم بعدها إلى صفوف الفريق الأول بين عامي 2007-2010، قبل أن يحط رحاله في أنجي ماتشخالا الروسي صيف العام 2014.

جدير بالذكر أن العلاقة كانت قد توترت بين مدرب الهلال رامون دياز وناصر الشمراني بسبب عدم الاعتماد عليه بشكل أساسي في مباريات الزعيم السابقة لعدم اقتناعه به وعدم جديته في التمارين، خاصة وأن دياز قد أخبره عدة مرات ببذل جهد أكبر وأداء تمارينه بشكل أفضل برفقة زملائه اللاعبين.

وطلب مهاجم الهلال من الجهاز الفني والإداري بنادي الهلال إجازة عن التمارين اليومية للفريق من أجل النظر في العروض المقدمة له وتحديد مصيره في الأيام المقبلة بعد رغبته في الانتقال، ومنح الأرجنتيني رامون دياز اللاعب إجازة تمتد حتى يوم الجمعة المقبل، بينما سيتم عودته للتمارين في حال عدم انتقاله إلى نادٍ آخر.