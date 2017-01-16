انخفاض واردات السيارات المستعملة بنسبة 44%

المواطن – الرياض

كشف أصحاب معارض السيارات، عن ركود كبير تشهده عملية استيراد السيارات المستعملة بالمملكة، مؤكدين تراجع القطاع بنسبة 44% خلال عام 2016.

وأكدوا أن المملكة استوردت نحو 37.5 ألف سيارة في 2016، مقابل 67.7 ألف سيارة في 2015، فيما لجأ عدد منهم إلى بيع السيارات لديهم بأقل هامش ربح، وزيادة مدة الضمان للقطع الأساسية بالسيارة، في محاولة منهم لكسر الركود.

من جانبه، أكد رئيس لجنة معارض السيارات بغرفة جدة، عويضة الجهني، أن أسباب انخفاض واردات السيارات وتراجع الطلب عليها، تعود إلى الركود الذي يشهده قطاع السيارات عالمياً، وكذلك انخفاض نسبة الأرباح من تلك السيارات، وفقاً لـ”المدينة”.

وأشار أيضاً إلى ارتفاع أجور الشحن، وزيادة أسعار البنزين بالمملكة، وارتفاع أسعار التأمين على المركبات.