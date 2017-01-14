انستجرام يكشف عن المدن الـ 10 الأكثر شعبية عالميًا

المواطن - وكالات

كشف موقع “فوربس” عن قائمة المدن الأكثر شعبية على موقع الصور الأشهر “انستجرام” في جميع أنحاء العالم.

وأوضح التقرير أن نيويورك هي المدينة الأكثر شعبية عبر التطبيق في العام 2016، حيث وُرد ذكرها عبر التطبيق أكثر من 68 مليون مرة، وتم استخدام هاشتاج #NYC 55190 مرة طوال العام 2016.

وبيّنت قائمة “انستجرام” الأماكن والبلدان التي صوّرها مستخدمو الموقع أكثر من غيرها، خلال العام 2016، واستحواذ المدن الأمريكية على المراتب المتقدّمة في الترتيب.

وحلّت لندن في المركز الثاني بذكرها قرابة 64.5 مليون مرة على “انستجرام” على مدار العام، ثم أتت باريس في المركز الثالث بأكثر من 55 مليون هاشتاج، تلتها مدينة دبي بأكثر من 46 مليون هاشتاج، ثم في المركز الخامس مدينة إسطنبول بـ 35.3 مليون هاشتاج، وبعدها في المركز السادس ميامي بـ32.7 مليون هاشتاج.

وسابعًا، حلّت مدينة شيكاغو بـ 24.1 مليون مشاركة عبر التطبيق، وكان المركز الثامن من نصيب مدينة برشلونة الإسبانية بـ 23.8 مليون مشاركة، ومن ثم لوس أنجلوس في المركز التاسع بالقائمة بأكثر من 23.6 مليون مشاركة عبر التطبيق.

وأخيرًا، العاصمة الروسية، موسكو، في المركز العاشر بـ 22 مليون مشاركة.