انطلاق مسابقة الروبوت الآلي لطلاب هندسة جامعة الأمير محمد بن فهد

المواطن – سعيد آل هطلاء – الدمام

انطلقت في كلية الهندسة بجامعة الأمير محمد بن فهد بالخبر ، مسابقة خاصة لطلاب قسم الهندسة (الكهربائية)، لابتكار وتصميم الروبوت الآلي، وذلك في إطار المسابقات والأنشطة التي تنظمها الكلية لطلابها لتعزيز روح الابتكار والمنافسة في القطاعات الهندسية المختلفة. فيما تهدف هذه المسابقة إلى تشجيع الطلاب على الابتكار والتميز خلال دراستهم الأكاديمية والتخصصية في الكلية.

واشتملت المسابقة على استعراض أفضل التصاميم الخاصة بالروبوت الآلي، إضافة إلى أبرز عناصر القوة في كل روبوت، كما قام عدد من أعضاء هيئة التدريس ومسؤولي الكلية بالإشراف على هذه المشاريع التي تعتبر النواة الأساسية نحو انطلاق الطلاب إلى عالم الابتكارات وتحويل الدراسات النظرية والأكاديمية إلى واقع ملموس.

يذكر أن الجامعة تسعى دائماً إلى تشجيع طلابها على العديد من الأنشطة المختلفة، والتي تسعى من خلالها إلى جعل الطالب محور العملية التعليمية وتقوم خدماتها وبرامجها ومناهجها على التقنية الحديثة التى تتيح لطلابها امتلاك القدرة على الاتصال والتفكير النقدي والإبداعي وحل المشكلات والعمل ضمن فريق.

من جهته قال مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام والنشر، الدكتور فيصل بن يوسف العنزي، إن الجامعة تسعى دائماً إلى تشجيع الطلاب في العديد من الأنشطة المختلفة التي تنظمها الكليات بشكل دائم.

وأضاف العنزي أن الطالب في جامعة الأمير محمد بن فهد هو محور العملية التعليمية حيث تسعى الجامعة بمختلف إداراتها وكلياتها إلى تهيئة البيئة الإبداعية المناسبة للطلاب، ومن بينها تفعيل المسابقات الأكاديمية بينهما بهدف التشجيع على الابتكار والتفكير النقدي إضافة إلى حل المشكلات بصورة جماعية.

وأوضح العنزي أن هذه المسابقات هي امتداد لمشاريع التخرج التي تميز بها طلاب الجامعة.