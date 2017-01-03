بائع شاي أفغاني إلى مصاف نجوم العالم.. وهذه قصته

المواطن – نت

لم تمض سوى ثلاثة أشهر فقط على قصة بائع الشاي الذي أشعل مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها، إثر نشر صورته من قبل المصورة جيا علي التي نشرت لقطات للشاب أزرق العينين، منتصف أكتوبر الماضي على حسابها على انستغرام.

وتحول الشاب ذو الـ 18 ربيعاً إلى ”نجم” على مواقع التواصل حول العالم، وانتشرت أخباره عبر وكالات الأنباء والصحف العالمية.

إنه الشاب الأفغاني أرشاد خان، الذي لم يكن يتخيل أن حياته ستنقلب رأساً على عقب من بائع شاي في أحد الأسواق الشعبية في إسلام آباد، إلى ممثل ونجم.

ففي 14 أكتوبر انتشرت صورة “بائع الشاي” الفقير الذي لم يذهب يوماً إلى المدرسة، ابن عائلة مؤلفة من 17 شقيقاً وشقيقة. وبعد أيام قليلة أضحى ذلك البائع الفقير نجماً على مواقع التواصل الاجتماعي. حتى إنه بعد أيام قليلة تلقى عرض تصوير من قبل إحدى شركات بيع الملابس الجاهزة على الإنترنت.

وحملت السنة الجديدة له المزيد من الشهرة، إذ أعلن مدير أعماله في الـ 29 من ديسمبر أن يتحضر لتصوير فيلم “كبير”، وسيتجه هذا الشهر (يناير 2017) إلى دبي لتصوير المشاهد، على أن يطرح الفيلم في صالات العرض في سبتمبر المقبل.

ويروي الفيلم قصة رجل من بيئة متواضعة، سلك درب الجريمة إلا أنه قرر العدول عن ذلك لاحقاً. ويلعب خان دور شقيق البطل.

يذكر أنه في نوفمبر الماضي ظهر خان في فيديو كليب بعنوان ” chaiwala” أي بائع الشاي، وكان صرح قبل ذلك بأن فكرة التمثيل لا تغريه وأنه سيبحث عن “عمل شريف” بحسب تعبيره، مستبعداً فكرة التمثيل أو دخول عالم الفن.