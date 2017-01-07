باجندوح ينفي هذا الشرط من أجل التجديد مع الاتحاد!

المواطن ـمحمد سلام

نفى لاعب خط وسط نادي الاتحاد، جمال باجندوح، صحة ما نشرته إحدى الصحف الرياضية حول اشتراطه وجود رئيس الاتحاد حاتم باعشن في منصبه، خلال الفترة المقبلة، من أجل الموافقة على تجديد عقده مع العميد.

وقال باجندوح في تغريدةٍ عبر حسابه الشخصي على موقع (تويتر): “مع كامل احترامي لجريدة الرياضية، لكني لم أقم بلقاءٍ معهم، ولم أقم بإعطائهم أي تصريح في الأيام السابقة”.

جدير بالذكر أن باجندوح كان قد قام بتجديد عقده مع الاتحاد في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، لمدة موسم واحد، مع قدوم الإدارة المكلّفة برئاسة الاتحاد لمدة عام.