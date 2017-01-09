بالأرقام.. إنريكي أفضل المدرّبين في تاريخ برشلونة

المواطن ـ القاهرة

وصل المدرب الإسباني “لويس إنريكي” إلى المباراة رقم 150 له مع برشلونة في المباراة الجارية الآن أمام فياريال ضمن الجولة الـ 17 من الدوري الإسباني.

وقبل المباراة رقم 150 لإنريكي مع برشلونة، استطاع المدرّب الإسباني تحقيق 114 فوزًا بنسبة انتصارات بلغت 76% من مجموع اللقاءات التي خاضها.

ويعتبر إنريكي أفضل مدرّب في تاريخ برشلونة من ناحية نسبة الانتصارات التي حقّقها مع الفريق الكتالوني مقارنةً بعدد مبارياته.

وجاءت قائمة أكثر المدرّبين الذين يمتلكون أعلى نسبة انتصارات مع برشلونة كالآتي:

1- لويس إنريكي 114 انتصارًا (76%).

2- بيب جوارديولا 109 انتصارًا (73%).

3- فرانك ريكارد 92 انتصارًا (61%).