بالأرقام .. الحوثي يدمر وينهب 211 مسجداً و16 مركزاً للحديث

المواطن – الرياض

لم تقتصر جرائم الميليشيا الانقلابية على البشر والهيئات الحكومية والحياة العامة والطبيعية فحسب، بل امتدت إلى بيوت الله في الأرض لتدمر وتخرب العديد من المساجد في اليمن.

وطبقاً لحساب ” إنفوجرافيك السعودية” على تويتر، قامت ميليشيا الحوثي بنهب وتدمير 227 مسجداً في اليمن ، وذلك بهدف إقامة إمارات طائفية خالصة وإحلال الفكر الخميني بديلاً لتعاليم القرآن الكريم.

وشملت عمليات الحوثيين تدمير 29 مسجداً، وتحويل 146 مسجداً إلى ثكنات عسكرية، فيما تعرَّض 24 مسجداً لأضرار بليغة وتم نهب 12 مسجداً، فيما تعرض 16 مركزاً لعلوم الحديث للتخريب والتفجير.