بالأرقام .. برنامج سكني الأضخم منذ تأسيس الإسكان وصندوق العقاري

المواطن – الرياض

يعتبر برنامج “سكني”، الذي أعلنت عنه وزارة الإسكان اليوم، هو الأضخم في تاريخ وزارة الإسكان والصندوق العقاري، وذلك بحسب الأرقام والبرامج التمويلية والتكلفة الإجمالية لهذا المشروع.

280 ألف منتج

من الناحية العددية، يتضمن برنامج “سكنى” 280 ألف منتج سكني، وهذا رقم قياسي في تاريخ البرامج والمنتجات السكنية، حيث يتوزع هذا الرقم ما بين 120 ألف وحدة سكنية بالشراكة مع القطاع الخاص، وكذلك 75 ألف أرض سكنية جاهزة للبناء، إضافة إلى 85 ألف دعم تمويلي مدعوم التكاليف من الدولة، وذلك بالشراكة بين صندوق التنمية العقارية والبنوك والمؤسسات التمويلية.

جدول زمني

مع تنوع مساحات الوحدات السكنية بحسب معايير الدخل وعدد أفراد الأسرة، أعلنت وزارة الإسكان الجدول الزمني للتسليم خلال العام الجاري ابتداء من الشهر المقبل، وتسليمها خلال مدة أقصاها 3 أعوام، بحيث يتم التخصيص بشكل شهري، ما يعني أن الرقابة على الخطة ومدى تنفيذها ستكون متاحة أمام الجميع.

خطة مليارية

يندرج برنامج سكني بطبيعة الحال ضمن رؤية المملكة 2030 وخطة التحول الوطني 2020 حيث تصل تكلفة المشروع 119.5 مليار ريال، بما ينتج نحو 562 مليار ريال كعائدات على اقتصاد المملكة، فيما ستسهم هذه المنتجات في توليد حوالي 47، 820 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة، كما أن القيمة المضافة على الاقتصاد سوف تكون حوالي 335 مليار ريال، وهو ما يحقق جزءاً كبيراً من أهداف الرؤية.

فوائد اقتصادية

وبحسب ما قاله وزير الإسكان ماجد الحقيل، فإن هذه الدفعة من شأنها تحقيق مجموعة من الفوائد الاقتصادية التي تخدم الوطن والمواطن، تشمل رفع مساهمة العقار في الناتج المحلي، والإسهام في انتعاش القطاعات ذات العلاقة مثل التمويل والمقاولات وغيرها، فضلاً عن دورها الفاعل في إتاحة عدد من فرص العمل عبر ما سيصاحبها من نهضة شاملة صناعية وتجارية وغيرها.