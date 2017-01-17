بالأرقام.. كارثة إنسانية في اليمن

المواطن - وكالات

كشفت النشرة الإنسانية المقدّمة من مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا” عن تزايد تدهور الوضع الإنساني في اليمن، وذلك نتيجة العمليات العسكرية.

وقالت إن عدد النازحين في اليمن وصل إلى 2.2 مليون شخص بعد مسح الأمم المتحدة لـ 90% من المناطق، وبلغ عدد العائدين لليمن ما يقارب 1.1 مليون شخص، منهم 86% في محل إقامتهم الأصلية، و7% لدى عائلات مضيفة، و7% مستأجر.

وأوضح التقرير أن عدد الأشخاص المحتاجين للتأمين الغذائي وصل إلى 18.8 مليون شخص، منهم 10.3 مليون من ذوي الاحتياج الشديد، و8.5 مليون من ذوي الاحتياج المتوسط، و15.0 مليون شخص من المحتاجين غير النازحين.