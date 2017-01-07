بالأرقام.. مورينيو يسير بخطى ثابتة مع مانشستر يونايتد

المواطن ـ نت



استطاع جوزيه مورينيو أن ينتشل مانشستر يونايتد من الضياع الذي مرّ به على مدار 3 مواسم متتالية، حيث يسير مع الفريق بخطى ثابتة لاستعادة مكانته المعهودة في إنجلترا، ثم أوروبا.

تمكّن مورينيو من تحسين نتائج مانشستر يونايتد مؤخرًا ليصل إلى الانتصار الثامن له على التوالي في مختلف المسابقات، وهو إنجاز يتحقّق لأول مرة منذ عام 2009، أي حينما كان اليونايتد أقوى فرق أوروبا في عهد السير أليكس فيرجسون رفقة برشلونة الإسباني.

كما وصل اليونايتد إلى المباراة رقم 14 له على التوالي بدون هزيمة، وهو إنجاز لم يتحقق أيضًا منذ عام 2013 آخر مواسم السير أليكس فيرجسون، وحينها توقّفت السلسلة عند حاجز 18 مباراة.

ويؤكد مورينيو من خلال ذلك أنه في طريقه نحو إعادة أمجاد سلفه فيرجسون في مانشستر يونايتد، علمًا بأنه هزم ريدينج في دور 64 من كأس الإتحاد الإنجليزي، اليوم، بـ 4 أهداف دون رد.