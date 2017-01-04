بالأسماء.. اعتماد لجنة التنمية السياحية في المذنب برئاسة التويجري

المواطن- ماجد الفريدي- القصيم

وافق الأمير فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز، أمير منطقة القصيم ورئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة، على إعادة تشكيل وهيكلة لجنة التنمية السياحية في محافظة المذنب باعتماد 17 اسمًا برئاسة محافظ المذنب.

ورفع محافظ المذنب المكلّف سليمان التويجري شكره وتقديره لأمير المنطقة رئيس مجلس التنمية السياحة على موافقته ومباركته ودعمه لهذا التوجّه، مؤكدًا أن الجميع سيسعى لتحقيق تطلّعاته وأبناء المنطقة وزوّار محافظة المذنب، مبينًا أن اللجنة تهدف إلى توحيد الجهود والتنسيق مع الشركاء من القطاعات الحكومية والخاصة لتطوير المنتجات والمقومات السياحية التي تحظى بها المذنب، والتنسيق المستمر مع مجلس المنطقة وفرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.

وأشار التويجري إلى أن العمل سيستمر -بإذن الله- وفق استراتيجية التطوير بعيدًا عن الاجتهادات، وسيتم متابعة تنفيذها وتحديد أولوياتها، بالإضافة إلى القيام بعددٍ من المهام الأخرى المتعلّقة بالتنمية السياحية المستدامة لمحافظة المذنب.

من جهته، قدّم أمين عام لجنة التنمية السياحية بمحافظة المذنب، حمد محمد المطيري، شكره وتقديره لأمير المنطقة رئيس مجلس التنمية السياحية على موافقته ودعمه المتواصل للمناشط السياحية، قائلًا: “سنعمل جاهدين لتحقيق تطلّعات وطموحات سموه”، مقدمًا الشكر لمحافظ المذنب على طرحه الثقة في الأعضاء، آملًا في أن يكونوا في مستوى الثقة والتطلّعات، مبينًا -في الوقت نفسه- أن إعادة تشكيل اللجنة تم بدقةٍ متناهية من خلال اختيار الأعضاء الفاعلين بما يمتلكون من خبرةٍ ومعرفة في هذا المجال.

وبيّن المطيري أن التشكيل الجديد للجنة التنمية السياحية بالمذنب جاء على النحو التالي: “محافظ المذنب سليمان بن محمد التويجري رئيسًا للجنة، ورئيس البلدية المهندس عبد اللطيف بن حمد الخطيب نائبًا لرئيس اللجنة، ومدير التعليم سليمان بن عبد الله الطعيسي عضوًا، ومدير فرع المياه ماجد بن سليمان الجار الله عضوًا، ومدير فرع الغرفة التجارية عبد الرحمن بن محمد الشايع عضوًا، وحمد بن محمد المطيري أمينًا للجنة”، ومن المهتمّين بالتوعية والترفيه: “عبد العزيز بن عبد الله النزيان، وفهد بن محمد الخميري، وعبد الرحمن بن محمد الوهيد، بالإضافة إلى المرشد السياحي بالمذنب محمد بن إبراهيم الحواس”، ومن المهتمين بالرياضة: “سليمان بن علي العبودي، إضافة إلى الإعلامي أحمد بن عبد الله الحصين”، ومن الداعمين من رجال الأعمال: “إبراهيم بن عبد الله الشتوي، وخالد بن عبد الله العقيلي، وحمد بن عبد الله القويفلي، وشويمان بن محمد الشويمان، وأيمن بن ناصر الصيقل”.