بالأسماء.. ترقية 28 من منسوبي صحة نجران إلى المرتبة الثامنة

المواطن – نجران

صدر قرار مدير عام شؤون الموظفين بوزارة الصحة بترقية عدد من منسوبي وزارة الصحة من المرتبة السابعة إلى المرتبة الثامنة وبلغ عدد المترقين من منسوبي صحة نجران 28 موظفاً هم :

أحمد حسن المؤيد ، أحمد محمد ناصر الشريف، أحمد علي ربيعان آل إسحاق، شرفي علي جعفر المكرمي ، عبد الإله محمد حسن لعجم، حسن حسين الق ريشه، عادل محمد حمد الزبيدي ، عبد الفتاح عبد الله قوصع آل جعره، علي محمد صالح زبيد، عبد الله سعود حسن لعجم، علي عبد الله علي فنيس آل عباس، محمد راشد مهدي آل شيطه، صالح علي حمد آل عبيد، ظافر غرمان ظافر العمري، ظافر منصور صغير آل حارث، عبد الله محمد أحمد المكرمي ، عبد الله محمد علي مسفر بني حشيش، علي هادي جعمل آل كليب، فشطان راشد محمد الدوسري، جميل محمد سعيد الأحمري ، حزام مطلق خزام المطيري ، مانع علي محمد سميطان آل سليمان، مانع محمد صالح آل سنان، مبارك عبد الرحمن محمد المطلقة، مبارك محمد مبارك اليامي ، محمد حمد حسن آل سوار، محمد معوضه ناصر آل معروف، هادي علي هادي آل دويس.

وهنأت صحة نجران كافة الزملاء المترقين بالتهاني والتبريكات متمنين لهم التوفيق.