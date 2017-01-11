بالأسماء.. مدير شرطة تبوك يقلد عدداً من الضباط رُتبهم الجديدة

المواطن – سعيد آل هطلاء – تبوك

قلد مدير شرطة منطقة تبوك اللـواء محمد بن صعب التميمي بمكتبه اليوم عدداً من ضباط شرطة المنطقة.

وأوضح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة تبوك المقدم خالد بن أحمد الغبــان أن الترقية جاءت بعد صدور الأمر الملكي الكريم بترقيتهم، وهم كل من:

إلى رتبة عميد /

منور بن أحمد العنزي

إلى رتبة رائـد /

حامد بن عواد العطوي

حسن بن محمد عسيري

سعد بن علي الشهري

عطية بن زيد الصاعدي

سلمان بن عويض السناني

إلى رتبة نقيب /

وليد بن سليمان المسعودي

عاطف بن حمود البلوي

أحمد بن حامد السهلي

أيمن بن خالد البلادي

فوزي بن سالم الرشيدي

عبدالمجيد بن علي الجهني

عبدالرحمن بن عبدالله الجعيـد

متعب بن أحمد الفهيد

مرزوق بن دخيل الشرافاء

إلى رتبة ملازم أول /

فيصل بن تركي السهلي

عبدالرحمن بن عبدالله الحربي

عبدالمجيد بن فايز الطويرقي

مشاري بن محمد الحربي

سعود بن عبدالله السهلي

نواف بن صمهود العتيبي

عيد بن مطلق البلوي

ياسر بن عبدالله العتيبي

عبدالله بن زامل الحربي

خالد بن نايف الثبيتي

وقد هنأ مدير شرطة تبوك الضباط المترقين بهذه الثقة الغالية متمنياً لهم التوفيق وحثهم على التفاني في العمل خدمة للدين ثم المليك والوطن. ومن جهتهم عبر الضباط المترقون عن سعادتهم بهذه المناسبة واعدين بأن تكون هذه الترقية دافعاً لهم لبذل المزيد من العطاء.