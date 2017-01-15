بالإنفوجراف.. كيف تغير مفهوم الدعم في برنامج #سكني

المواطن – الرياض

يصل حجم الاستثمار في المنتجات السكنية والتمويلية البالغة 280 ألف منتج، ضمن برنامج سكني الذي أعلنته وزارة الإسكان اليوم إلى 119.5 مليار ريال، بما ينتج نحو 562 مليار ريال كعائدات على اقتصاد المملكة.

ويعتبر موضوع الدعم ضمن القضايا التي ركزت عليها الحكومة بشكل عام في هذا البرنامج بما يتماشى مع البرامج الأخرى التي تقدمها الدولة لخدمة المواطنين ذوي الدخول المحدودة مثل برنامج حساب المواطن وغيرها، حيث لجأت الحكومة إلى الدعم الذكي لضمان وصول الدعم لمستحقيه فيما تتحمل الدولة كافة أعباء القروض للفئات الأشد احتياجاً.

وطبقاً لهذه الآليات الجديدة للدعم الذكي سيكون المواطن ملتزماً بالقرض، والصندوق العقاري سيتحمل الفوائد المترتبة عليه حيث سيزيد الدعم بحسب زيادة عدد أفراد الأسرة ويصل 100% من قيمة القرض في بعض الحالات (قرض حسن).

ومن المتوقع أن تُسهم هذه المنتجات في توليد حوالي 47،820 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة، كما أن القيمة المضافة على الاقتصاد سوف تكون حوالي 335 مليار ريال، الأمر الذي يأتي تماشياً مع أهداف الرؤية السعودية 2030 وبرنامج التحوّل الوطني 2020.