بالتفاصيل.. كيف هرب 10 إرهابيين من سجن جو البحريني؟

المواطن _ وليد الفهمي_ متابعة

أصدرت وزارة الداخلية البحرينية بيانًا إلحاقيًّا كشفت فيه تفاصيل الهجوم المسلح الذي قام به مجموعة مسلحة على سجن “جو”.



وقالت الوزارة: “نفذت مجموعة إرهابية مكونة من 4 إلى 5 عناصر، هجومًا مسلحًا باستخدام بنادق أوتوماتيكية ومسدسات على مركز الإصلاح والتأهيل في (جو) في حوالي الساعة الخامسة والنصف من صباح أمس الأحد، أسفر عن استشهاد الشرطي عبدالسلام سيف أحمد وإصابة آخر بإصابة متوسطة، وذلك أثناء التصدي للعناصر الإرهابية، كما أسفر الحادث عن هروب عدد 10 من المحكومين في قضايا إرهابية”.

وأصدر الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، قرارًا بتشكيل لجنة للتحقيق في ملابسات الواقعة وباشرت الأجهزة الأمنية المختصة فور وقوع الحادث إجراءاتها في الموقع وحوله والطرق والمنافذ المؤدية إليه، وإخطار النيابة العامة.

فيما تكثف الأجهزة الأمنية من أعمال البحث والتحري للقبض على العناصر الإرهابية المتورطة، وكذلك المحكومين الهاربين المتورطين بارتكاب أعمال إرهابية، أفضت إلى قتل وترويع المواطنين والمقيمين، وهم:

– أحمد محمد صالح محمد الشيخ “26 عامًا” محكوم 73 سنة.

– عمار عبدالله عيسى عبدالحسين “28 عامًا ” محكوم بالمؤبد بالإضافة إلى سنتين.

– محمد إبراهيم ملا رضي آل طوق”26 عامًا” محكوم 28 سنة.

– حسن عبدالله عيسى عبدالحسين “24 عامًا” محكوم بالمؤبد.

– عيسى موسى عبدالله حسن “24 عامًا”محكوم بالمؤبد.

– حسين عطية محمد صالح “37 عامًا” محكوم بالمؤبد.

– صادق جعفر سلمان حسين “27 عامًا” محكوم بالمؤبد بالإضافة إلى 41 سنة.

– عبدالحسين جمعة حسن أحمد العنيسي “31 عامًا” محكوم بالمؤبد.

– رضا عبدالله عيسى الغسرة “29 عامًا” محكوم بالمؤبد بالإضافة إلى 79 سنة.

– حسين جاسم عيسى جاسم البناء “27 عامًا ” محكوم 43 سنة.

وأهابت وزارة الداخلية بكل من لديه معلومات تساعد في إلقاء القبض على المحكومين الهاربين والعناصر الإرهابية التي قامت بمساعدتهم في التخطيط والتنفيذ، الإسراع بالاتصال على 999 أو الخط الساخن 80008008 مع التأكيد على ضمان سرية المعلومات، محذرين في الوقت ذاته، كل من يتستر على أي منهم بأنه يقع تحت طائلة القانون والمساءلة الجنائية، إذ تنص المادة 255 من قانون العقوبات البحريني على أنه يعاقب بالحبس أو الغرامة “من أخفى بنفسه أو بواسطة غيره متهمًا في جناية أو جنحة يعاقب عليها بالحبس أو صدر في حقه أمر بالقبض عليه أو حكم بالإعدام أو بعقوبة سالبة للحرية وكان عالمًا بذلك.