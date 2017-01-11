بالصورة.. زلاتان يواصل “الغرور” على طريقته الخاصة!

المواطن ـ محمد سلام

قام المهاجم السويدي “زلاتان إبراهيموفيتش” نجم فريق مانشستر يونايتد بمواصلة إثارة اهتمام الجماهير والمتابعين بطريقته المعهودة التي لا تخلو من الغرور.

وجاء ذلك بعدما نشر زلاتان صورةً عبر حسابه الخاص بموقع “إنستجرام”، حيث ألمح فيها إلى أنه يريد أن يكون ملكًا للسويد بعد انتهاء مسيرته في كرة القدم.



ونشر النجم السويدي العملاق صورةً وهو يرتدي الملابس الملكية الكلاسيكية، وعلّق عليها قائلًا: “الملك كارل السابع عشر جوستاف”، في إشارةٍ ساخرة إلى أنه سيخلف الملك الحالي للبلاد “كارل السادس عشر جوستاف”.