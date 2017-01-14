بالصورة.. شاب يتبرع بكليته هدية لوالده في عسير

المواطن – سعيد مشهور – أبها

ضرب شاب أروع أمثلة الوفاء وبر الوالدين في عسير، حيث تبرع الشاب عيسى محمد عبدالله الغالبي بكليته لوالده محمد عبدالله الغالبي منهياً بذلك معاناته مع ألم الغسيل الكلوي المتكرر إثر إصابته بالفشل الكلوي.

وكان الشاب عيسى قد أجرى عملية الزراعة عقب مطابقة جميع التحاليل والفحوصات الطبية في مستشفى الحرس الوطني بالرياض ليسهم في إنقاذ حياة والده الذي عانى كثيراً من ألم الفشل الكلوي.

وقد تكللت العملية للابن ووالده بالنجاح ويتمتعان بصحة جيدة، وقد عبر الابن عن سعادته الغامرة بعد نجاح العملية لوالده متمنياً أن يكون قد استطاع رد بعض أفضال والده عليه سائلاً المولى عز وجل أن يلبسه ثوب العافية وجميع مرضى المسلمين.

الجدير بالذكر أن المتبرع ووالده من سكان قرى باحة ربيعة في منطقة عسير.



