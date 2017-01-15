بالصورة.. نبأ سار لجماهير الأهلي !

المواطن ـ محمد سلام

ستشهد الساعات القليلة المقبلة إعلان النادي الأهلي رسميا عن انضمام الدولي العراقي سعد عبد رب الأمير إلى صفوف الفريق الأهلاوي قادما من نادي القادسية.

وكان مقرر الإعلان عن الصفقة قبل يومين، لكن إدارة القادسية رفضت توقيع العقد قبل استلام شيك مصدق من الإدارة الأهلاوية، وتسببت الإجازة الأسبوعية في البنوك في تأجيل إتمام الصفقة إلى اليوم الأحد.

وكشفت مصادر أهلاوية أن إدارة الراقي صدقت على شيك سعد الأمير، وأن المفاوض الأهلاوي غادر إلى الشرقية من أجل التوقيع الرسمي للصفقة.

وإليكم صورة من توقيع عقد انتقال اللاعب العراقي إلى الأهلي.