بالصور.. “أباجورة” وراء حريق مستشفى الولادة والأطفال في #بريدة

المواطن- ماجد الفريدي- القصيم

كشف الدفاع المدني، بمنطقة القصيم، تفاصيل حادثة الولادة والأطفال ببريدة، مشيرًا إلى أن الحريق كان بسبب “أباجورة” كهربائية.

وقال المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة القصيم العقيد إبراهيم أبا الخيل: “وردنا البلاغ في تمام الساعة 05:53 من صباح اليوم، الأحد، حيث يفيد بوجود حريق بمستشفى الولادة والأطفال ببريدة، وبالانتقال للموقع، اتضح وجود حريق بمكتب للأطباء بالدور الأرضي، تقدر مساحته بـ ٣*٣، فيما تم إخماد الحريق بواسطة نظام الإطفاء التلقائي بالمبنى”.

كما أوضح أن دور الدفاع المدني كان تنفيذ الجانب الوقائي وطرد الدخان من الموقع، مضيفًا أنه، ومن خلال المعاينة الأولية للحادث، اتضح أن سبب الحريق التماس كهربائي في مصباح مكتبي “أباجورة”.

وأشار “أبا الخيل” إلى أنه لم ينتج عن الحريق أي إصابات أو وفيات، ولم يتم إخلاء أي منوم من المستشفى.