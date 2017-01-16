بالصور.. أسماء وصور ملوك الوطن تزين لجان الاختبارات بأحد رفيدة

المواطن – علي آل قليل – أحد رفيدة

أطلقت متوسطة أحد رفيدة بمنطقة عسير , أسماء ملوك المملكة السبعة وولي العهد وولي ولي العهد وأمير منطقة عسير على لجان اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول لهذا العام 1438 هـ .



وتزينت لجان الاختبارات في المدرسة بأسماء وصور ملوك المملكة بداية من الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود رحمه الله مرورًا بأبنائه الملوك، وصولًا إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، حفظه الله، بالإضافة إلى ولي العهد وولي ولي العهد وأمير منطقة عسير .



وأشاد مدير مكتب التعليم بأحد رفيدة بالنيابة، عبدالله أبو عريف بهذه المبادرة، مقدماً شكره لقائد ومنسوبي المدرسة على جهودهم.



ومن جهته ، ذكر قائد المدرسة محمد آل جشمة أن هذه المبادرة ستنعكس إيجابياً في نفوس الطلاب ، وللتذكير أيضاً بقيادات سطرت مجدها في كتب التاريخ .



وأضاف آل جشمة أن مداخل ومخارج المدرسة تزينت برسومات ضمت علم المملكة ولوحات توجيهية وتربوية وعبارات وطنية جميلة رسمها المعلم عبد الرحمن القيري.