بالصور.. أمير تبوك يلتقي المواطنين ويناقش الموضوعات الخدمية والتنموية

المواطن – تبوك

التقى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك, في لقائه الأسبوعي أمس, أهالي المنطقة, والقضاة ومشائخ القبائل ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية, وذلك في القصر الحكومي.

وفي بداية اللقاء رحب سمو أمير منطقة تبوك بالجميع, وتناول سموه في حديثه العديد من الموضوعات التي تهم المنطقة في المجالات الخدمية والتنموية سائلاً الله سبحانه وتعالى في ختام اللقاء أن يديم على بلادنا أمنها وعزها واستقرارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد حفظهم الله.

حضر اللقاء نائب وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور توفيق بن عبدالعزيز السديري ووكيل إمارة منطقة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني.