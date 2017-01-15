بالصور.. أمير مكة يستقبل المعزين في وفاة محمد الفيصل

بالصور.. أمير مكة يستقبل المعزين في وفاة محمد الفيصل

2017/01/15
الساعة 10:54 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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خالد الفيصل يستقبل المعزين بمنزله في وفاة محمد بن فيصل 7
المواطن - مكة

استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، في منزله بجدة، مساء اليوم، الأحد، لليوم الثاني، عددًا من أصحاب السمو من دول مجلس التعاون، والأمراء، والمعالي، وأعضاء السلك الدبلوماسي للدول العربية، والإسلامية، والصديقة الذين قدّموا واجب العزاء في وفاة الأمير محمد بن فيصل بن عبد العزيز آل سعود.
وأدّى واجب العزاء في الفقيد مديرو الإدارات الحكومية، والمشايخ، والقضاة، وقادة القطاعات العسكرية والأمنية، وجموع من أهالي المنطقة.
يشار إلى أن يوم الإثنين هو آخر أيام العزاء في الفقيد.

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