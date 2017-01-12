بالصور.. إحباط بيع وتوزيع ٤٥٠ مولداً كهربائياً مزورة جنوب #جدة

المواطن – جدة

تمكنت أمانة جدة من إحباط بيع وتوزيع مولدات كهربائية مزورة جنوب المحافظة، كما تم ضبط أربعة عمال وتسليمهم للبلدية.

وأوضح رئيس بلدية الجنوب المهندس محمد الزهراني أنه بعد رصد ومتابعة أحد المواقع المخالفة بحي القرينية في منطقة الخمرة، والذي تديره عمالة مخالفة لنظام الإقامة والعمل تمت مداهمته مع الجهات المعنية واتضح أن الموقع عبارة عن معمل عشوائي غير نظامي.

وتابع الزهراني: “تم ضبط كميات كبيرة تقدر بحوالي ٤٥٠ مولداً كهربائياً صغيراً مجهولة المصدر ضمن ٣٦ كرتوناً والتي يتم تجهيزها ووضع استكرات بصناعة وماركة عالمية عليها ووضعها بكراتين ومن ثم توزيعها للبيع، كما تم ضبط عدد ٣ مواطير هواء وعدد ٧ مراوح هواء وعدد ٣ ماكينة لحام وأكثر من ٣٠٠ بطاقة بلد المنشأ وعدد كبير من الاستكرات المزورة “.

وأضاف أنه تمت مصادرة هذه الكميات وإغلاق الموقع وفصل التيار الكهربائي تمهيداً لتطبيق النظام حسب لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية وضبط أربعة من العمالة الآسيوية وتسليمهم للجهة الأمنية.