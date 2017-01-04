بالصور.. إحباط تهريب 39 كيلوجرامًا من الحشيش و1130 حزمة قات في #جازان

المواطن- جازان

تمكّنت دوريات فرع إدارة المجاهدين بمنطقة جازان، يوم أمس، من إحباط تهريب كميات من الحشيش والمسكر، وكميات من نبات القات بلغت (1130) حزمة، وذلك بعدة مواقع مختلفة من محافظات المنطقة.

أوضح الناطق الإعلامي لفرع إدارة المجاهدين بمنطقة جازان خالد بن عبد الله قزيز أنه، بناءً على ما تم رصده من معلومات عن مواقع يستخدمها بعض المهرّبين لتهريب وترويج المخدرات، قامت دوريات قطاع المجاهدين بالعارضة بمداهمة أحد المواقع شمال العين الحارة، حيث عثرت في الموقع على كميات من الحشيش بلغت (19) كيلو، و(18) عبوة مسكر بسعةٍ إجمالية (360) لترًا.



كما أضاف أنه، في عمليةٍ أخرى، قامت دوريات المعلومات الأمنية بالفرع بضبط (20) كيلو من الحشيش بعد رصد مجموعة من المهرّبين بأحد الأماكن الوعرة بنيد الشق، التابع لمحافظة الداير، مشيرًا إلى أن مجموع ما تم إحباط تهريبه من الحشيش بلغ (39) كيلو، وضبط 1130 حزمة من نبات القات من قبل دوريات قطاع المجاهدين بالداير.

من جانبه، أوضح مدير عام فرع إدارة المجاهدين بمنطقة جازان عبد الرحمن بن صالح المويشير أن الحملات الأمنية متواصلة للقضاء على أوكار المفسدين الذين يقومون بنشر السوء بين أفراد المجتمع، حيث يقف لهم أفراد إدارة المجاهدين بالمرصاد لإحباط عملياتهم في التهريب والترويج.