بالصور.. إحباط محاولة تهريب نصف طن حشيش بجازان

المواطن – جازان

تمكنت قوات حرس الحدود في جازان من إحباط محاولة تهريب أكثر من نصف طن حشيش مخدر.

وصرح المتحدث الرسمي لحرس الحدود العقيد البحري الركن ساهر بن محمد الحربي بأن الدوريات البحرية بحرس الحدود بمنطقة جازان تمكنت – بتوفيق الله تعالى – فجر يوم الجمعة الماضي، من إحباط محاولة تهريب أكثر من نصف طن من مادة الحشيش المخدر.

وأضاف الحربي أنه تم الاشتباه في قارب صيد أثناء محاولة دخوله الى المياه السعودية عبر مسؤوليات قطاع فرسان، وباعتراضه للتحقق من وضعه اتضح أن على متنه (٣) ثلاثة أشخاص من الجنسية اليمنية وبتفتيشهم وتفتيش القارب عثر بحوزتهم على (٥٠٥.٢٥) خمسمائة وخمسة كيلوجرامات وخمسة وعشرين جراماً من مادة الحشيش المخدر ، حيث تم القبض عليهم ، وضبط ما بحوزتهم من المادة المخدرة ، كما تم في حينه المباشرة في استكمال كافة الإجراءات الأمنية حيال الأشخاص و المضبوطات بالتعاون مع الجهات الأمنية الأخرى .

وأكد المتحدث الرسمي لحرس الحدود أن رجال حرس الحدود سيبقون السد المنيع لحماية الوطن من هذه الآفة التي تستهدف النيل من أبنائه وسيتصدون – بعون الله وتوفيقه – لكافة محاولات التهريب عبر الحدود.