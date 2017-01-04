بالصور.. إحباط محاولتين لتهريب 100 ألف حبة “كبتاجون” بحالة عمار

المواطن – تبوك

في محاولتين لتهريب كمية من حبوب الكبتاجون المخدّرة تمكّن جمرك حالة عمّار من إحباطهما, حيث تم ضبط عدد (99,028) تسعة وتسعين ألفاً وثمان وعشرين حبة, عُثر عليها مُخبأة داخل مركبتين قدِمتا للمملكة عبر المنفذ.

وقال عبدالعزيز النعيمة مدير عام جمرك حالة عمّار: إنه تم إحباط هذه الكمية من خلال محاولتين لتهريبها, حيث قدِمت أولاً للجمرك مركبة خاصة, وعند إنهاء الإجراءات الجمركية المعتادة عُثر على كمية حبوب “الكبتاجون” المخدرة بلغت(94,978) أربعة وتسعين ألفاً وتسعمائة وثمانية وسبعين حبة, كانت مُخبأة بطريقة سرية داخل أكياس بلاستيكية ووضع بعض من قطع “الملوخية والمرامية” فوقها لغرض التمويه, وأضاف أنه بالمحاولة الثانية تم ضبط (4,050) أربعة آلاف وخمسين حبة, كانت مُخبأة مع سائق مركبة أسفل ملابسه الداخلية وتثبيتها بشريط لاصق على جسمه وارتداء مشد أسود اللون لإخفائها. وأضاف النعيمة أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.

وأضاف: “يتبيّن بهذه المحاولات أنه رغم تعدد طرق ووسائل التهريب التي ينتهجها المهربون في تهريب الممنوعات, إلا أن الجمارك السعودية تسعى دائماً لمنع دخول كل ما به ضرر على صحة وسلامة الفرد والمجتمع”.