بالصور.. إدارة وج تعقد اجتماعًا تحضيريًا للقاء الشباب

المواطن- الرياض

عقدت إدارة نادي وج، مساء أمس، برئاسة “مبارك اليامي” رئيس النادي، اجتماعها التحضيري للقاء نادي الشباب في دور الـ 32 من كأس خادم الحرمين الشريفين يوم الخميس، الموافق 19 من يناير.

نوقش في الاجتماع ملف الرعايات المقدّمة في هذه المباراة، واختيار العرض المناسب الذي يليق بالنادي ومكانته، وبحثت الإدارة مع المركز الإعلامي سبل الإعلان للّقاء، وإيصاله لأكبر شريحة لأهمية المباراة وثقلها الجماهيري، إذ تأمل الإدارة من أبناء الطائف والمحبّين للنادي إكمال الصورة الجميلة للمباراة والحضور الكبير الذي يعكس جماهيرية وج المعروفة.

في السياق نفسه، أُقِر في الاجتماع آلية التواصل مع الجهات ذات العلاقة لتسهيل كل الإجراءات كوضع لوحات إعلانية في الشوارع الرئيسيّة للمحافظة، وتوزيع البرشورات على الأندية الرياضية الخاصة، والمدارس، والملاعب، والمجمّعات السكنية، وأماكن تجمّع الشباب.

كما قرّرت الإدارة توجيه الدعوة للعديد من الشخصيات الرياضية الداعمة لمسيرة النادي التي كان لها السبق في الوقوف معه في رحلة الصعود لدوري الأولى، ومواكبة نتائجه وأحداثه، وسوف يتم تخصيص حافلات كبيرة لسهولة نقل الجماهير إلى الملعب من مختلف الأحياء والمواقع.

وفي ثنايا هذا العرس الرياضي لمدينة الورد، بادرت إدارة النادي بتكريم المتميّزين من أبناء المحافظة وأصحاب الإنجاز في مسابقة الرياضيات الذهنية، وتخصيص جوائز عينيّة ثمينة للجمهور تقديرًا منها لدورهم فيما وصل إليه النادي، وتحفيزًا للحضور.

من جانبٍ آخر، شرّف رئيس الغرفة التجارية الصناعية بالطائف “سامي العبيدي” متجر النادي، والتقى نجوم الفريق الأوليمبي لكرة القدم “بطل الطائف ” الذي يستعد لتصفيات المملكة المؤهّلة للدوري الممتاز.

وأشاد الدكتور العبيدي بخطوة المتجر، آملًا في أن تتبعها خطوات أخرى في مجال الاستثمار، وواعدًا بمواصلة دعم النادي في مختلف المجالات لتحقيق حلم أبناء المحافظة، والهدف المنشود.

من جهته، شكر رئيس النادي للدكتور العبيدي زيارته الجميلة، ودعمه المعنوي والمادي غير المستغرب له ولجميع العاملين.