بالصور.. إزالة السيارات التالفة في صبيا

المواطن- جازان



بتوجيه من محافظ صبيا علي بن موسى زعله نفذت بلدية محافظة صبيا حملة على المواقع التي تحتوي على السيارات والهياكل التالفة، وذلك لإزالة العشوائيات والمخالفات التي يمكن أن تشكل خطراً ومصدراً للتلوث البيئي بالمحافظة.



وقال رئيس بلدية صبيا المهندس مشهور بن قاسم الشماخي، إن الفرق الميدانية وبمتابعة شخصية من محافظ صبيا تتابع هذه المخالفات بصورة مستمرة وتقوم بإزالتها أولاً بأول، مشيراً إلى أن البلدية كثفت الفرق الميدانية التي تعمل على مراقبة كافة الأحياء في مختلف المواقع، للحد من انتشار مثل هذه الظواهر السلبية.

‎وأشار الشماخي إلى أن البلدية تنفذ حملة مكثفة لمدة خمسة أيام لنقل هياكل السيارات التالفة والقديمة والمتروكة بشكل عشوائي، وبيّن أن البلدية ستواصل الجولات الرقابية في تلك المواقع، حرصاً على إبعاد كل ما يمكن أن يتسبب في التلوث البيئي، مؤكدًا استمرارية جهود الفرق الرقابية للقضاء على المخالفات وإبعاد كل ما يمكن أن يشكل ضرراً على الصحة العامة.