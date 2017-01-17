بالصور.. إزالة ٤٠٠ لوحة إعلانية مخالفة بالرياض

المواطن – الرياض

نظمت أمانة منطقة الرياض ممثلة في بلدية البطحاء الفرعية حملة شملت الأحياء التابعة لنطاقها في وسط مدينة الرياض وذلك لإزالة اللوحات الإعلانية العشوائية المخالفة التي توضع لغرض الدعاية والإعلان في الأراضي وممرات المشاة والجزر الوسطية للشوارع والأرصفة مما يحدث تشويهاً بصرياً وخدشاً للجانب الجمالي للمدينة ومخاطر على سلامة مستخدمي الطرقات إضافة لمخالفتها للأنظمة والتعليمات.

وأوضح رئيس بلدية البطحاء فهد بن محمد الحمود أن البلدية مستمرة في متابعة تلك التجاوزات التي تخالف التعليمات المنصوص عليها ضمن لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية وسوف تتم معاقبة المخالفين حسب ما نصت عليه التعليمات الصادرة.

كما أوضح رئيس البلدية أن الحملة نفذت من قبل قسم الرقابة العامة بالبلدية وشملت عدداً من الأحياء في وسط المدينة ونتج عنها إزالة عدد 400 لوحة مخالفة متفاوتة الأحجام والمقاسات وضعت بطرق عشوائية تشوه المظهر العام للمدينة وتعرض مستخدمي الطريق للمخاطر كونها غير مستوفية للاشتراطات الفنية واللوائح التنظيمية للوحات.

وأشاد رئيس البلدية بالدور البارز للمواطن والمقيم في التعاون والإبلاغ عما يلاحظ من تجاوزات غير نظامية حيث تولي البلدية ما يرد لها من بلاغات جل اهتمامها وتستقبل البلاغات على هواتف البلدية رقم (4486663) (4486664) أو من خلال هاتف طوارئ الأمانة رقم 940.

وتأتي مثل هذه الحملات لبذل المزيد من الجهود وتكثيف الحملات الرقابية لتحقيق أفضل الخدمات البلدية والمحافظة على سلامة وراحة السكان ومرتادي الطرقات.