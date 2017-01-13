بالصور.. إزالة ٤٧ سيارة تالفة في بارق

المواطن – عبد الله النخالي – بارق

أزالت بلدية محافظة بارق، ممثّلة في قسم رقابة الأسواق والنظافة العامة، السيارات التالفة من جوانب طريق الملك عبد الله، ومن أمام ورش السيارات ومراكز الصيانة.

وأوضح ذلك رئيس القسم “حكيم الناشري”، حيث ذكر أن أعمال الإزالة تمّت بالتنسيق مع المحافظة والشرطة، مؤكدًا أن السيارات التي أُزيلت بلغ عددها ٤٧ سيارة.

وأشار “الناشري” إلى أن بقاءها لفترةٍ طويلة على طرفي الطريق الرئيسي قد أساء للمنظر العام للمحافظة، وحذّر المواطنين من التهاون في مثل ذلك، كما حثّهم أيضًا على الحرص بالتجاوب لما تقتضيه المصلحة العامة.