بالصور.. إطلاق مقياس #موهبة لاكتشاف موهوبات دور الأيتام بالرياض

المواطن – الرياض

أطلق مكتب الإشراف الاجتماعي النسائي التابع لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالرياض وبالتعاون مع إدارة الموهوبات في الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، المرحلة الأولى من مشروع الاختبار القبلي لتطبيق مقياس موهبة والذي يستهدف جميع الفتيات المشمولات بالرعاية داخل الدور الإيوائية للأيتام.

وتشتمل هذه المرحلة على استخدام منهجية علمية متطورة لقياس القدرات والمهارات الأكاديمية الكامنة لدى اليتيمات في مجالات اللغة والعلوم والرياضيات وبعض جوانب الإبداع، بالنظر إليها من خلال عدد من الأبعاد والأقسام والصور لاكتشاف الموهوبات وترشيحهن للالتحاق “بالمشروع الوطني للتعرف على الموهوبين”، والذي يتيح لهن الاستفادة من الفرص التي تقدمها مؤسسة موهبة ووزارة التعليم ومركز قياس، والتي تتمثل في الانضمام لبرنامج التسريع والترشيح للمنح الدراسية إضافةً إلى توفير البرامج الإثرائية الملائمة لقدرات الفتيات الموهوبات.