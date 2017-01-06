بالصور.. إغلاق أحد المحلات استخدم مواد منتهية الصلاحية لتصنيع الحلوى في بارق

المواطن- عبد الله النخالي- بارق

أغلقت بلدية محافظة بارق، ممثّلة في قسم صحة البيئة، أحد محلات تصنيع وبيع الحلوى بسبب مخالفة الاشتراطات الصحية.

وقال رئيس قسم صحة البيئة محمد الشهري إنه -ضمن خطة عمل القسم- قام المراقبون بحملةٍ رقابية على محلات تصنيع وبيع الحلوى ببارق والمراكز التابعة، حيث تم إغلاق أحد المحلات بعد قيامه بصناعة الحلوى بمواد منتهية الصلاحية، إضافةً إلى سوء نظافة المحل.

كما أكد الشهري أنه تم إتلاف الحلوى المصنّعة بهذه المواد، وتمّت مصادرة كرتون من القشطة واللبنة منتهية الصلاحية، وتم تغريم المحل حسب لائحة الغرامات والجزاءات البلدية.