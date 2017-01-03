بالصور.. إنشاء أول مركز للخدمات البلدية “خدمة الضيف” بالرياض

المواطن – الرياض

عبّر مواطنون عن بالغ سعادتهم للنقلة النوعية التي أحدثتها أمانة منطقة الرياض، وذلك من خلال إنشاء أول مركز للخدمات البلدية “خدمة الضيف” الواقع في مجمّع النخيل مول، شمال العاصمة الرياض.

وأكّد المواطنون، في تقييمهم، على عمل المركز وأداء الموظّفين فيه، وحسن الاستقبال، واعتبار المستفيد من الخدمة البلدية هو ضيف وليس مراجع، وأن ما لمسوه يعد نقلةً نوعية يصعب وصفها، بل اعتبر الضيف المواطن بدر فيحان الذيابي في حديثه وتقييمه للمركز البلدي الأول: “باختصار، أنتم أبطال رؤية 2030، وها نحن نستشرف علاماتها بإذن الله”.

أما الضيف المواطن عبد الله السناني فقال: “إن أمانة منطقة الرياض، بإنشائها لهذا المركز الخدمي، كشفت لنا عن قدرتنا في المملكة على أن نتفوق ونتقدم، وأننا لسنا أقل من دولٍ مجاورة لنا استطاعت أن تحقق تطورًا في خدماتها من خلال الاهتمام بالمراجع، ويكفي أن يحسب لأمانة مدينة الرياض مشكورة أن حوّلت مسمى المراجع إلى ضيف قولًا وعملًا، فما لمسته من حسن الاستقبال، والجلوس مع الموظف وتناول القهوة يعد أمرًا يعجز عن الوصف في ظل أن الخدمة المقدمة هي من جهةٍ حكومية لم نعتد منها على ذلك التعامل والضيافة كحال الجهات الحكومية الأخرى”.

وفي السياق نفسه، عبّر الضيف الحميدي المطيري عن سعادته البالغة بمركز الخدمات البلدية والتعامل المميّز والإنجاز، معتبرًا أن المركز سيزيل ما يشوب عمل البلديات الفرعية من بيروقراطية في التعامل والتأخير في إنجاز المعاملات، كما أن موقع المركز في مجمّعٍ تجاري ساهم في توفير مواقف مع إمكانية الاستفادة من إنجاز أي معاملة في التسوّق داخل المجمّع، وهذه نقطة تحسب لأمانة مدينة الرياض على اختيار هذا الموقع.

الضيف سلطان الشهري اختصر حديثه بقوله: “الابتسامة، وحسن الاستقبال من موظف الاستقبال الحكومي وجدتها هنا في مركز الخدمات البلدية”.

أما الضيف أحمد العنزي فأكّد أن استقبال الموظّفين والتعامل كان أكثر من رائع، وبدون مبالغة، يعد هذا المركز النموذج الذي يجب أن يحتذى به في الدوائر الحكومية على الإطلاق، متمنيًا الاستمرار على هذا النهج والمستوى، معتبرًا أن سهولة الوصول للمركز، وموقعه، وسرعة تنفيذ الخدمة، وسهولة الإجراءات هي عناصر تؤكّد على نجاح عمل هذا المركز.

بينما أكّد داوود العيسى أن مركز الخدمات البلدية في تجهيزه، والاستقبال، والموظفين، وإنجاز المعاملة يعد حدثًا فريدًا في القطاع الحكومي، بل فاق حتى القطاع الخاص، مثل البنوك والاتصالات في حسن التعامل، داعيًا المسؤولين في أمانة منطقة الرياض أن تكون جميع فروع الأمانة مثل هذه المركز.

هذا وكان الوزير قد افتتح المركز، الشهر الماضي، وتمنى أن تحدث مبادرة مراكز “بلدي” نقلةً نوعية في عالم خدمة المستفيدين من الخدمات البلدية على مستوى المملكة، والتحوّل من مفهوم التعامل مع “المراجعين” إلى مفهوم التعامل مع خدمة “الضيوف”، وتقديم خدمات عالية الجودة بأسلوبٍ نموذجي قائم على أعلى المعايير، والكفاءة، والاحترافية في قطاع البلديات.