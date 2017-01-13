بالصور.. إنقاذ ناقة سقطت بخزّان صرف في أبو عريش

بالصور.. إنقاذ ناقة سقطت بخزّان صرف في أبو عريش

2017/01/13
الساعة 6:44 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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إنقاذ ناقة أبوعريش1

المواطن- جازان

أنقذت فرق الدفاع المدني، بمحافظة أبو عريش، صباح اليوم، الجمعة، ناقة سقطت داخل خزّان صرف صحي مهجور بقرية الخضراء الشمالية.

وأوضح المتحدّث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان “الرائد يحيى القحطاني” أنه وُرِد، صباح اليوم، بلاغ عن سقوط ناقة داخل خزّان صرف صحي بقرية الخضراء الشمالية، التابعة لمحافظة أبو عريش، وعند وصول الفرق للموقع، اتّضح أن الحادث عبارة عن سقوط ناقة في خزّان صرف صحي مهجور بمساحة (٤*٤) متر تقريبًا.

وأضاف أنه تم إخراجها عن طريق الفرقة بحالةٍ سليمة، وتسليمها لصاحبها، واستكمال باقي الإجراءات مع صاحب الخزّان.

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