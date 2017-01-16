بالصور.. اجتماع أعضاء شرف الهلال.. وهؤلاء أبرز الغائبين!

المواطن ـ محمد سلام

بدأ اجتماع أعضاء شرف نادي الهلال، في الساعة 8 مساءً، في معسكر الأمير هذلول بن عبد العزيز بمقر النادي، وسيستمر من 3 إلى 4 ساعات، حيث سيناقش زيادة الدخل المادي للنادي وتجديد عقود اللاعبين.

ويحضر الاجتماع: الأمير خالد بن طلال، بالرغم من أنه سبق وتقدّم باستقالته من جميع مناصبه، وكذلك الأمير أحمد بن سلطان، والأمير فيصل بن سعد، والأمير محمد بن خالد، وأحمد المقيرن، وفهد بن نافل، ويزيد الغامدي، وراشد الفوزان، وسلطان الزاهد، ومحمد الحميداني، والأمير خالد بن محمد فيصل الشهيل، ومشاري العرنوس مشعل العرنوس، وطارق التويجري، وناصر السديري.

ويحضر أيضًا فهد بن سعد بن نافل، نيابةً عن الأمير الوليد بن طلال، والأمير محمد بن سعد، والأمير عبد العزيز بن ناصر، والأمير فهد بن محمد، والشيخ فيصل الشهيل.

ويغيب عن الاجتماع، لظروفٍ خاصة، الأمير فيصل بن سلطان، والأمير بندر بن محمد، والأمير عبد الرحمن بن مساعد، والأمير مشعل بن عبد الله.