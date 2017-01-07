الليلة .. اختتام بطولة الرياض لجمال الخيل العربية الأصيلة

المواطن – الرياض



يرعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة الرياض مساء الليلة الحفل الختامي لبطولة الرياض لجمال الخيل العربية التي انطلقت مساء أمس الأول في الدرعية بمشاركة 154 مالكاً وأكثر من 350 من مهرات وأمهار الخيل العربية الأصيلة من الفئة ( سي ) مع المعرض المصاحب.

وتكتسب هذه البطولة أهميتها كونها تحمل اسم العاصمة الرياض وكونها تنطلق من الدرعية التي تعتبر عاصمة الدولة السعودية الأولى وكونها بطولة الخيل التي انطلق على ظهرها مؤسسو هذا الكيان الذي نعيش في كنفه.

وقد حضر البطولة خلال اليومين الماضيين صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سلطان بن سعود بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن سلطان بن سعود بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن سلمان وصاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالله بن محمد وصاحب السمو الأمير سلمان بن فيصل آل سعود وصاحب السمو الأمير سعود بن ثنيان وصاحب السمو الأمير عبدالله بن فهد بن محمد رئيس الاتحاد العربي للفروسية وسمو الشيخ حمد آل صباح من دولة الكويت .

وتخضع البطولة لأنظمة وقوانين منظمة الإيكاهو التي تطبقها وزارة البيئة والمياه الزراعة ممثلة بمركز الملك عبدالعزيزلجمال الخيل العربية بديراب برئاسة الأستاذ تركي الخلطي المشرف على اللجان العاملة في البطولة .

وقال رئيس اللجنة المنظمة للبطولة الأستاذ عماد التميمي إننا نتقدم بالشكر الجزيل لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر على تكرمه برعاية الحفل الختامي للبطولة التي تعد الأضخم من حيث عدد الخيل المشاركة .



كما رفعت مشاعل الشمري الرئيس التنفيذي للشركة المنظمة شكرها لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر على تكرمه برعاية الحفل الختاميوقالت في تصريح لها إن موافقة سموه على رعاية هذا المحفل دليل على اهتمامه بهذه الرياضة الأصيلة التي تعتبر إثر الأجداد ، كما نوهت أن البطولة شهدت إقبالا منقطع النظير خاصة من حيث التنوع الذي شهده المعرض المصاحب حيث احتوى المعرض على أكثر من 40 عارضاً من فناني رسم الخيل التشكليين وعارضي التحف الأثرية وجناح التحنيط والنحت والعديد الأنشطة المختلفة كمشاركة الأسر السعودية المنتجة التي تحضر لأول مرة في بطولات الخيل التي لا يهتم بها عادة إلا المختصون.



البطولة كانت قد شهدت على مدى يومين مرور أكثر من 250 من المهرات والأمهار والأفراسمن مختلف الفئات العمرية المشاركة أمام لجنة التحكيم والتي تُقيمها بناء على طول العنق والقوائم والمظهر العام والحركة وغيرها .. وقد تنوعت نتائجها وتم تكريم الملاك الفائزين والذين توجوا بالكؤوس الذهبية والفضية والبرونزية.

أما لجنة التحكيم القادمة من منظمة الإيكاهو فقد تنوعت بين كل من هنغاريا وإيطاليا وبلجيكا وهولندا وبولندا .

الجدير بالذكر أن البطولة تقام بنسختها الأولى وقد شهدت خلال اليومين الأولين إقبالاً منقطع النظير.