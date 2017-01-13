بالصور.. اختناق مواطن وزوجته وطفليهما احتجزتهم النيران بشقةٍ في بيشة

المواطن- نواف آل مثاعي- بيشة

باشرت فرق الدفاع المدني حادث حريق في أحد المنازل بقرية الجنينة، التابعة لمحافظة بيشة، وعند وصول الفرق للموقع، تم فتح باب المنزل بواسطة معدّات رجال الإنقاذ، وعند الدخول، وجدوا حريقًا في صالةٍ بالدور الأرضي مع دخّانٍ كثيف بكامل المنزل نتيجة لتوابع الحريق، واتّضح أن هناك 4 حالات إغماء (رجل وزوجته وطفلين) نتيجة الاختناق بالدخان المتصاعد، وقد تم إخراج المحتجزين من قبل الفرقة، ونقلهم مباشرةً إلى مستشفى الملك عبد الله في بيشة.

وأوضح المتحدّث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير “العقيد محمد بن عبد الرحيم العاصمي” أن فرق الدفاع المدني قامت بمكافحة الحريق وإخماده، وسحب الدخّان بواسطة معدّات فنية متخصّصة في ذلك.

وأوضح أنه تم إسعاف الأسرة، ونقلهم إلى مستشفى الملك عبد الله لتلقّي العلاج اللازم، وما تزال التحقيقات جارية لمعرفة أسباب الحريق.