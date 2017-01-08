بالصور.. افتتاح معرض “فطن” بابتدائية معهد العاصمة النموذجي

المواطن – الرياض

افتتح مدير عام معهد العاصمة النموذجي عادل بن ناصر الطخيم بحضور مساعده للشؤون التعليمية الدكتور محمد الخليف ومساعده للشؤون المدرسية تركي الجمعية ومسؤولي المعهد المعرض التوعوي الوقائي (فطن ) بالقسم الابتدائي، حيث كان في استقبالهم قائد القسم مسفر الزهراني ومنسوبو القسم.

وتجول ” الطخيم ” برفقة الحضور في أجنحة وأروقة المعرض , واستمع من الطلاب إلى شرح لكل جناح . وأكد خلال الجولة أن هذا المعرض يأتي تحقيقًا لتوجهات الوزارة في تفعيل البرنامج الوطني ” فطن ” في الميدان التربوي والذي يهدف إلى نشر الوعي الفكري والأمني لدى أبنائنا الطلاب وان بقية الأقسام التعليمية نظمت العديد من الفعاليات الخاصة بالبرنامج ،وقد تم اعتماد لجنة لمتابعة تنفيذه داخل المعهد .

وأوضح مشرف الإعلام التربوي بالمعهد محمد الشهري أن الطخيم استمع لشرح من عبدالرحمن البشري عن برنامج التوعية السلوكية ثم شاهد الجميع نماذج من إبداعات طلابنا في هذا البرنامج وكذلك التقارير التي أنجزها الطلاب وبعد ذلك استمع الحضور لشرح عن برنامج الأذكار الشرعية من الأستاذ مؤيد السويلم وكذلك مشاركات مميزة من الطلاب المشاركين في هذا البرنامج ثم استمع الطخيم وبقية الحضور إلى أنشودة بعنوان ( أنا فطن ) .

وبعدها وُزعت الجوائز على المشاركين في المعرض وكذلك شملت الطلاب الفائزين في برنامج التميز القرآني للأستاذ محمد الشهري ومسابقة الرياضيات تحت إشراف الأستاذ نواف الجمعان والأستاذ علي الزهراني ومسابقة صعوبات التعلم للأستاذ تركي العيار وكانت جوائزها عبارة عن شاليهين مقدمة من الأستاذ علي صهبان.

من جهته أوضح القائد التربوي للقسم الابتدائي أن المعرض يهدف إلى التعريف ببرنامج فطن الذي دشنته وزارة التعليم وباهتمام ومتابعة من مدير عام المعهد والذي يدعو إلى تأصيل الانتماء والحس الوطني وكذلك تحصين الطلاب من الأفكار المضللة موجهاً شكره لكافة الزملاء بالقسم على جهودهم في إنجاح المعرض .