بالصور.. الأخضر يبدأ تدريباته في أبو ظبي

المواطن – واس

دشّن المنتخب السعودي الأول لكرة القدم تدريباته في المعسكر الخارجي، المقام حاليًا في العاصمة الإماراتية “أبو ظبي”، ضمن البرنامج الإعدادي، استعدادًا لمنافسات الدور الثاني من التصفيات الأسيوية المؤهلة لكأس العالم 2018م.



وعمد المدير الفني للمنتخب الهولندي “بيرت فان مارفيك” على تقسيم التدريبات إلى حصّتين تدريبيّتين (صباحية ومسائية)، حيث ركّز في الحصة التدريبية الصباحية، التي أجريت على استاد القوات المسلحة بأبو ظبي، على تكثيف التمارين اللياقية وتنويعها، واستهلّها بالجري حول الملعب، ثم تمارين الإحماء، وبعدها تمرين التمرير القصير والطويل، وبعدها تمرين لياقي باستخدام الكرة اعتمد على التمرير والحركة السريعة.



فيما بدأت الحصة التدريبية المسائية، التي أجريت على ملاعب التدريب بمدينة زايد الرياضية بأبو ظبي، بالجري حول الملعب، وبعدها خضع لاعبو المنتخب لاختبارٍ لياقي باستخدام أجهزة القياس، ليجري بعدها تمرين التمرير القصير والطويل، ليتّجه بعدها مارفيك لإجراء تمرين الاحتفاظ بالكرة والاستحواذ.