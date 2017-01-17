بالصور.. التمرين البحري السعودي السوداني “الفلك 2” يواصـل فعـالياته

بالصور.. التمرين البحري السعودي السوداني “الفلك 2” يواصـل فعـالياته

2017/01/17
الساعة 1:16 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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التمرين السعود السوداني (4)

المواطن – واس

واصل التمرين البحري السعودي السوداني المشترك “الفلك 2″، الذي ينفذ بالأسطول الغربي بين القوات البحرية الملكية السعودية والقوات المسلحة السودانية ممثلة بقواتها البحرية فعالياته، وذلك في إطـار تنفيذ التمارين المشتركة.

التمرين السعود السوداني (3)
وشملت التمارين تنفيذ العديد من التدريبات المشتركة منها المشاركة في اقتحام إحدى السفن والقيام بتفتيشها للتأكد من عدم تهريبها للأسلحة والممنوعات، وشاركت بها الوحدات البحرية الخاصة من الجانبين.

التمرين السعود السوداني (1)

كما جرى تنفيذ عملية إنزال على إحدى الجزر، تم تنفيذه عن طريق الزوارق السريعة، بمشاركة مجموعة من الغواصين، كما شارك طيران القوات البحرية الملكية السعودية بتنفيذ عمليات الإنزال والاقتحام لتطهير الجزيرة من الألغام وتأمينها، وذلك بمشاركة وحدات المشاة البحرية من الجانبين.

 

التمرين السعود السوداني (2)

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