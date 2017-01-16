بالصور.. الجمارك تحبط تهريب 1.6 مليون حبة كبتاجون بحوزة شقيقين

المواطن – وكالات

أحبط رجال الجمارك في ميناء ضباء محاولة شقيقين لتهريب كمية من الحبوب المخدرة، بلغ عددها (1.626.866) مليوناً وستمائة وستة وعشرين ألف وثمانمائة وستة وستين حبة في عمليتين منفصلتين مخبأة بداخل قوالب صاج في مقدمة مقطورة الشاحنة “براد”.

أوضح ذلك مدير عام جمرك ميناء ضباء علي العطوي وقال: في المحاولة الأولى عند قدوم الشاحنة وإنهاء إجراءاتها الجمركية من قبل المراقب الجمركي تم إحباط محاولة تهريب كمية من الحبوب المخدرة بلغت كميتها (760.000) سبعمائة وستون ألف حبة كبتاجون مخبأة بمقدمة الشاحنة بطريقة فنية داخل الجزء المخصص لسحب المقطورة المبردة للشاحنة بعد أن تم وضعها بقوالب صاج أعدت خصيصاً للتهريب.