بالصور.. الجمارك تحبط تهريب 1.6 مليون حبة كبتاجون بحوزة شقيقين

المواطن – وكالات
أحبط رجال الجمارك في ميناء ضباء محاولة شقيقين لتهريب كمية من الحبوب المخدرة، بلغ عددها (1.626.866) مليوناً وستمائة وستة وعشرين ألف وثمانمائة وستة وستين حبة في عمليتين منفصلتين مخبأة بداخل قوالب صاج في مقدمة مقطورة الشاحنة “براد”.
أوضح ذلك مدير عام جمرك ميناء ضباء علي العطوي وقال: في المحاولة الأولى عند قدوم الشاحنة وإنهاء إجراءاتها الجمركية من قبل المراقب الجمركي تم إحباط محاولة تهريب كمية من الحبوب المخدرة بلغت كميتها (760.000) سبعمائة وستون ألف حبة كبتاجون مخبأة بمقدمة الشاحنة بطريقة فنية داخل الجزء المخصص لسحب المقطورة المبردة للشاحنة بعد أن تم وضعها بقوالب صاج أعدت خصيصاً للتهريب.
أما المحاولة الثانية، فقد قدمت الشاحنة إلى الجمرك بعد قدوم الأولى بفترة قصيرة، وبإجراء عملية الكشف والمعاينة من قبل المرقب الجمركي عثر على كمية من الحبوب المخدرة بلغ عددها (866.866) ثمانمائة وستة وستون ألف وثمانمائة وستة وستون حبة مخدرة مخبأة بنفس الطريقة السابقة، بعد أن تمت تعبئة الحبوب داخل قوالب صاج بشكل يتناسب مع مقاس الجزء المخصص لسحب المقطورة المبردة، مبيناً أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.
وأضاف العطوي أن المهربين يلجئون لطُرق مستحدثة لإدخال المواد المخدرة غير أن هاتين المحاولتين وغيرهما من المحاولات التي يسلكها المهربون يقف أمامها رجالُ الجمارك في كافة المنافذ الجمركية البرية والجوية والبحرية في كشفها وإحباطها، منوهاً بالجهود الكبيرة التي تبذلها الجمارك السعودية في منع دخول أي من الممنوعات إلى المملكة.