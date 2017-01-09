بالصور.. الحملة الوطنية توزع الكسوة الشتوية على 1080 لاجئاً سورياً

المواطن – واس

وزعت الحملة الوطنية السعودية الكسوة الشتوية على 1080 لاجئًا سوريًا في منطقة التن اوز التركية، وذلك ضمن المحطة الـ 44 من المشروع الموسمي ( شقيقي دفؤك هدفي4 ).

وأوضح مدير مكتب الحملة في تركيا خالد السلامة أنه جرى توزيع 3.248 قطعة شتوية على اللاجئين السوريين في تركيا شملت البطانيات الكبيرة وبطانيات الأطفال و الجاكيتات و الكنزات و الطقم الشتوي و الشال النسائي، بالإضافة إلى إدخال الجزء المخصص للأشقاء النازحين في الشمال السوري في منطقة حلب وريفها وإدلب وريفها .



وأكد المدير الإقليمي للحملة الوطنية السعودية الدكتور بدر بن عبد الرحمن السمحان بدوره أن الحملة تحرص على إيلاء الشقيق السوري اهتمامًا بالغًا مستمدة ذلك من ديننا الحنيف الذي يحث على إغاثة الملهوف و الوقوف مع المحتاج، مبينًا أن الحملة ستستمر بعون الله في توزيع الكسوة بكل من الأردن وتركيا ولبنان والداخل السوري .